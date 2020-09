L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha commentato la vittoria contro la Fiorentina al canale tematico nerazzurro: "Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che in ripartenza è cattiva e arriva in porta subito. Abbiamo dimostrato voglia e determinazione, abbiamo subito tre gol che potevamo evitare, ma siamo contenti".



Sulla maggiore profondità della rosa: "È così, dobbiamo sfruttare i cinque cambi perché la partita si fa con intensità e quindi chi entra fa la differenza con la freschezza. Chi è in panchina deve fare come i titolari".