Dopo la notizia del suo infortunio,, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha speso una riflessione sull'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia e sullo stop che lo attende: Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera - ha scritto l'argentino -avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere. Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuparare e tornare il prima possibile".