L'attaccante argentino dell'Inter Lautaro Martinez scende in campo per aiutare gli ospedali della sua città, Bahia Blanca, in questo momento di emergenza coronavirus. Il 22enne argentino ha donato materiale sanitario come annunciato dal sindaco della città Hector Garay: "Ringrazio Lautaro, la sua compagna e la famiglia tutta. Abbiamo ricevuto una prima parte di aiuti per il personale medico: 3350 litri di alcol, 100.000 guanti di lattice, 5000 camici e altrettante cuffie”, si legge su Repubblica.it.