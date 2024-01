Inter, Lautaro: 'Dopo essere usciti dalla Coppa Italia, la Supercoppa era un obiettivo. E su Vieri...'

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e match winner della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ha commentato così a Mediaset il successo ottenuto: “Siamo molto contenti. Abbiamo capito che oggi era un obiettivo per la nostra stagione, visto che siamo stati eliminati dalla Coppa Italia. Oggi era un’opportunità. Abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio, stasera era dura, abbiamo faticato anche sul gioco, ma l’importante è aver vinto la terza Supercoppa consecutiva”.



123 COME VIERI – “E’ un’emozione unica. Non volevo togliermi la maglia per non farmi ammonire, ma non ci ho pensato. Avevo fatto 100 in una finale di Coppa Italia con l’Inter, stasera raggiungo un grande come Vieri”.



PARTITA - "Sapevamo che il Napoli era un avversario di valore. Ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi ad essere tranquilli fino all'ultimo minuto e siamo contenti di riportare la coppa a casa".



QUANTO CONTA PER IL CAMPIONATO - "Tantissimo. Il calendario non è a nostro favore, ma dobbiamo pensare al nostro percorso. Stiamo facendo benissimo, dobbiamo continuare così. Siamo contenti, perché oggi era un obiettivo importante essendo stati eliminati dalla Coppa Italia. Volevamo questa coppa, ora dobbiamo tornare a Milano e da domani pensare alla Fiorentina: partita difficile da affrontare".



LEADER - "Non lo so, ma sicuramente i compagni mi danno la forza per continuare su questa strada lavorando sempre al massimo. Mi fanno alzare il livello, non ti puoi rilassare. Sono contento di alzare la prima coppa da capitano e di avere compagni come loro".



DOVE MIGLIORARE - "In tutto. Penso sempre ad alzare il livello e ad alzare questi trofei, che sono importanti per noi. Terza Supercoppa di fila che vinciamo, era importante oggi. Abbiamo capito il messaggio, giocato un'altra finale e dato continuità. L'Inter sta ancora dove merita di stare, dobbiamo continuare a migliorare ogni giorno".