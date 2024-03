Lautaro, dura replica a Costacurta: 'Dice il falso, si veda la semifinale contro il Milan'

Alessandro Costacurta critica, Lautaro Martinez risponde: "Dice il falso, si veda l'EuroDerby...". Non il momento migliore per il Toro: non segna con l'Argentina, un digiuno che ormai dura dal 2022, ma anche con l'Inter non tutto va come sperava.



Nel mirino c'è in particolare l'ottavo di finale di ritorno contro l'Atletico Madrid, partita che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi eliminati dai colchoneros ai calci di rigore, con l'errore decisivo proprio di Lautaro Martinez.



LE CRITICHE DI COSTACURTA - Un errore che ha attirato tante critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. Billy Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista Sky, aveva commentato duramente a margine del sorteggio dei quarti di finale di Champions League andato in scena venerdì 15 marzo: "Da lui sinceramente mi aspettavo di più. E pure al Mondiale, pensandoci bene, non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che Lautaro non riesca a emergere fino in fondo in certi palcoscenici. In Europa servono una mentalità e una determinazione diversa".



LA RISPOSTA DI LAUTARO MARTINEZ - Parole che non sono andate giù a Lautaro Martinez che, dal ritiro dell'Argentina, ha risposto parlando a TyC Sports: "Se uno fa nomi e cognomi la cosa mi dà più fastidio. Quello che dice Costacurta non è vero. Ci sono delle volte in cui la gente non si controlla in quello che dice. Commenti del genere mi fanno male. Ho segnato un gol in una semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club... Quello non l'ha contato. Ma oltre a quello, ci sono state le prestazioni che ha fatto l'Inter in quell'occasione e quella che ho fatto io. Lo invito a vedere quella partita".



INTER - Lautaro poi ha parlato del momento con l'Inter: "Sto vivendo un momento molto bello all’Inter. La verità è che non immaginavo la mia carriera così, con questi momenti vista anche la storia che l'Inter ha con gli argentini. E invece ho avuto questa possibilità e gioco all’Inter già da sei anni, e per me è molto importante essere presente nella storia di questo club, battere record. Lavorando giorno dopo giorno spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che che sin dal primo momento mi ha trattato in maniera incredibile. Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro".