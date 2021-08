È disgelo tra l’Inter e Lautaro, dopo il primo incontro avvenuto in giornata, distanti dalla sede, per tenersi lontani da telecamere e giornalisti. Le parti hanno almeno colmato le grosse distanze esistenti dopo i contatti di qualche settimana fa, i nerazzurri, che dopo la cessione di Lukaku possono contare su maggiori liquidità, hanno alzato l’offerta da 4,5 milioni e 6 e adesso c’è ottimismo per la firma dell’argentino sul rinnovo che lo leggerebbe all’Inter fino al 2025.



UN NUOVO INCONTRO - Il dialogo con Camano, agente del calciatore, è stato costruttivo. Manca ancora l’accordo totale, c’è ancora un milione di differenza ma lavorando sui bonus c’è la possibilità di venirsi incontro. L’Inter vuole trattenere Lautaro è proprio dieci giorni fa i nerazzurri hanno rifiutato un’offerta del Tottenham da 80 milioni di euro più bonus. Un chiaro segnale da parte dei nerazzurri, che adesso si avvicinano anche al rinnovo. Le parti si rivedranno a breve, ma qualche nube è stata già allontanata.