Lautaro Martinez è fra i papabili in casa Inter per una cessione nel corso dell'estate. Il club nerazzurro deve fare cassa e con l'attaccante argentino c'è margine per realizzare un'importante plusvalenza. Sono due i club che se lo stanno contendendo e sono il Real Madrid, che ha però problemi economici al pari dei nerazzurri, e l'Atletico Madrid che è alla ricerca di una punta ed è pronto all'affondo.