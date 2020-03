Il “Toro” si è spento e l’Inter sta enormemente pagando la sua scarsa vena., ultimo gol contro il Cagliari. Poi due giornate di squalifica per un gesto sconsiderato verso l’arbitro (in tribuna contro Udinese e Milan) ea Torino.e forse Conte adesso dovrebbe iniziare a preoccuparsi, anche se il tecnico salentino, interrogato sul tema, qualche settima si era professato sereno.“Se le voci di mercato possono in qualche modo condizionare le prestazioni di Lautaro? È una ragazzo serio, con la testa sulle spalle, sa che non bisogna mai dare troppa importanza a queste chiacchiere”.Questione di coincidenze, può essere. L’attaccante argentino potrebbe vivere un momento di scarsa forma fisica, nessuno mette in dubbio la sua professionalità, ma sappiamoL’Inter dovrà analizzare e capire il problema, preferibilmente senza perdere troppo tempo. Perché contro la Juve anche Lukaku ha mostrato di avere le gomme a terra e la squadra die forse in questo momento potrebbe e dovrebbe essere lui il titolare in attacco. In attesa che Lautaro riattacchi la spina.