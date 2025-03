Inter, Lautaro è già ad Appiano. La FOTO al lavoro con Thuram, attesa per gli esami

Sono ore di grande attesa in casacambieranno inevitabilmente le scelte di Simone Inzaghi in vista del forcing finale di una stagione che vedrà i nerazzurri ancora protagonisti su tre fronti fra Campionato, Coppa Italia e Champions League. La speranza è che il problema alla coscia accusato all'interno del ritiro dell'Argentina non sia grave, ma tutto dipenderà dall'esito degli esami strumentaliA far ben sperare i tifosi nerazzurri è stato proprio il Toro di Bahia Blanca che a sorpresa, in mattinata, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram. Nonostante le voci di un ritorno in Italia soltanto nella giornata di oggi, infatti, il rientro dall'Argentina è andato liscio e il centravantiE lì ha trovato il compagno di reparto e amico, anche lui "sconvocato" dalla Francia per il noto problema alla caviglia che lo tormenta da tempo. E la foto, pubblicata sul proprio profilo è già diventata virale.

Il comunicato con cui l'Argentina rimandava Lautaro in Italiache sì aveva registrato un problema nel finale della gara poi vinta contro l'Atalanta (suo il gol del 2-0), ma che non comportava la presenza di lesioni. Lo staff medico della Seleccion ha invece comunicato al club interistapresso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

Il sorriso con cui Lautaro si è mostrato oggi ad Appiano e le sensazioni del giocatoreAnche se la lesione dovesse essere confermata, di fatto, l'ex-Racing è ormai fermo da 7 giorni e potrebbein programma domenica 30 marzo alle ore 18 a San Siro. L'obiettivo, o forse meglioin programma mercoledì 2 aprile. E lì, in un San Siro rossonero, andrà in scena