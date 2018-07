Nelle prime quattro amichevoli estive i colpi, i lampi dinon sono passati inosservati. L’ex attaccante del Racing Club de Avellaneda è la variabile impazzita della nuova e pur sempre pazza, il giocatore per il quale e attorno al quale Spalletti introdurrà le principali innovazioni della stagione 2018/2019.Tuttavia, se diamo per scontata la titolarità di, il 4-2-3-1 non prevede un posto per Lautaro Martinez, se non come vice di.Inoltre, a pensarci bene, anche in un ipotetico 3-4-2-1 o 3-4-1-2, il problema resterebbe, in quanto l’argentino stavolta si giocherebbe una maglia da titolare con(a meno di escludere Asamoah come quarto di sinistra..). Ebbene,Qualche dubbio in più verrebbe a Spalletti se il croato dovesse attraversare una flessione simile a quella avuta lo scorso inverno. Allora sì che Lautaro scenderebbe in campo dal primo minuto nel 3-4-1-2, in tandem con Icardi e davanti al Ninja. Chissà, forse potremmo vedere in atto questa soluzione già dai prossimi test. Ne restano tre, uno più probante dell’altro (Chelsea, Lione, Atletico Madrid).Ma osserviamo ora i primi lampi di Lautaro, quel che abbiamo apprezzato finora.Il primo è stato anche il primo gol della stagione nerazzurra, per chi ci vuole attribuire un senso. Una rete manifesto, tra l’altro, del calcio di Spalletti. Sul cambio di gioco di(schierato a sinistra),serve di testa il trequarti Nainggolan, mentre D’Ambrosio si inserisce internamente lato-palla e Lautaro taglia da prima punta (lo sa fare molto bene, quasi come Icardi). L’idea del Ninja poi è da applausi: incrociare di prima intenzione per il movimento del Toro (che impatterà e segnerà in tap-in, sulla risposta del portiere). Un vero manifesto, sì:nerazzurri a penetrare gli spazi formatisi.Detto questo, è ancheche la carta Lautaro si rivela intrigante. L’immagine sotto è tratta dalla seconda amichevole, persa 2-0 contro il Sion.Per poco, una pressione combinata (Ninja + Toro) non regala il vantaggio ai nerazzurri. Qualora infatti l’Inter schierasse Lautaro Martinez prima punta, sostituendo Icardi o per semplice turnover, potrebbe avvalersi della sua fisicità e della sua fame per(e soprattutto la continuità) del pressing. Non per dire, ma da piccolo, Lautaro Martinez faceva addirittura il difensore..Della terza amichevole, contro lo Zenit, potrei parlare del gol da rapace d’area (altro tratto che lo accomuna a Icardi), e invece no,. Un quasi-gol. Però ancora un movimento da prima punta vera, verissima, che sempre ricorda il bomber dei bomber. Lautaro per sostituire Icardi deve avere colpi simili anche dentro l’area, va rispettata una funzione all’interno del gioco di Spalletti.E finalmente arriviamo alla partita di, dove i due argentini sono scesi in campo insieme dall’inizio. Mancava Nainggolan. Al posto di un trequarti, tutti immaginavamo un’altra punta, un 4-4-2 puro.Il Toro lo ignora, arretra aggirando un avversario per dare respiro alla manovra. Vorrebbe aprire per Asamoah sulla sinistra, ma l’ex juventino è marcato. Così guarda in verticale un’ultima volta prima del proverbiale e ordinario scarico dietro.La giocata dell’estate è così limpida e bella che non può essere casuale. Non si fanno assist del genere così.dunque non è solo uno spietato finalizzatore, non è solo il primo cambio di Icardi. Lo è anche di Nainggolan.Infine come non riproporvi questa ripartenza, dovesi aprono simmetricamente per allargare i centrali avversari? E’ a partire da situazioni come queste che si può iniziare a immaginare il 3-4-1-2 di cui parlavo all’inizio. CA strappare forte, come direbbe Spalletti.