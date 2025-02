Dall'Inghilterra - Inter: pronti 120 milioni dall'Arsenal per Lautaro

Getty Images

nel corso dell'ultima sessione di calciomercato invernale ha scelto di non muoversi e, nonostante i numerosi rumors, soprattutto legati all'infortunio subito da Gabriel Jesus (compreso il collegamento con l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic), ha scelto di posticipare alla prossima estate il super colpo offensivo. La sessione estiva è ancora lontana ma, da Londra, emerge già un profilo più gradito di tanti altri:- Secondo quanto riportato da diverse testate inglesi, fra cui la BBC, l'Arsenal ha messo il Toro in cima alla lista dei suoi obiettivi per l'attacco eper provare a convincere l'Inter a lasciar partire il proprio centravanti e capitano. La cifra è di quelle che si fanno fatica a rifiutare e dovrebbe arrivare a toccareL'estate è ancora lontana, Lautaro è concentrato sul presente e non pensa al futuro ma alle coppe e ai trofei che ancora può conquistare con l'Inter.In sostanza non c'è fretta, né necessità di venderlo e, soltanto nel caso in cui questa proposta arrivasse davvero sulla scrivania potrà essere o meno presa in considerazione.