Inter, Lautaro e la presunta bestemmia: acquisiti video e audio, da cosa dipende la squalifica e i possibili scenari

, disputata il 16 febbraio e conclusasi con la sconfitta dei nerazzurri per 1-0. A tal fine, come riferisce il quotidiano La Repubblica, sono stati acquisiti i video e gli audio ufficiali dell’incontro, inviati dalla Lega Serie A al procuratore Giuseppe Chiné il 25 febbraio.L’attenzione è rivolta a un preciso momento della gara in cui l’attaccante argentino sembra esprimere un’imprecazione.. Il dubbio riguarda la seconda parola della frase captata dalle telecamere: se l’argentino abbia detto "zio" o "Dio". La distanza della telecamera che ha ripreso la scena, poi trasmessa su DAZN, rende difficile una valutazione definitiva, maQualora venisse accertato che Lautaro abbia bestemmiato,. Tuttavia,Il, basandosi sul referto arbitrale e sui materiali inizialmente disponibili, ha deciso di non adottare alcun provvedimento nei confronti del capitano dell’Inter, non avendo riscontrato elementi sufficienti per una sanzione immediata. Ma la. In questo caso,. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa, il 22 febbraio, ha ribadito la sua posizione in un’intervista: “, quanto è successo mi ha dato fastidio. Cerco di imparare e trasmettere il rispetto anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona sono”. La stessa versione era già stata riferita ai dirigenti nerazzurridel club subito dopo la partita con la Juventus.In ogni caso, l'argentino non rischia di saltare il match Scudetto contro il Napoli contro il suoe x allenatore Antonio Conte, in programma sabato 1° marzo alle 18. Il club nerazzurro segue con tranquillità gli sviluppi della vicenda, consapevole che la decisione della Procura non arriverà nell’immediato.Negli anni, diversi giocatori e allenatori sono stati accusati di aver pronunciato bestemmie in campo. Il primo caso di squalifica risale al 2010, quando, allora in forza al Parma, fu fermato per un turno a seguito di un’imprecazione blasfema registrata in campo. Nello stesso periodo,riuscì a evitare la squalifica sostenendo di aver esclamato "Diaz" invece di un’espressione blasfema. L’elemento decisivo nelle valutazioni disciplinari continua a essere la chiarezza dell’audio: nel 2020,fu squalificato per aver pronunciato un’espressione blasfema udibile senza margini di dubbio, mentrericevette tre giornate di stop per un episodio analogo aggravato da insulti all’arbitro.