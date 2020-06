Un’altra prestazione inconcludente, in linea con le altre pre Covid, quando il Barcellona si era già palesato, generando distrazione nella sua testa.Ma Lautaro non risponde, il “Toro”, che ci aveva abituato a tutt’altro piglio, non si batte, è spaesato.Un bel problema per l’Inter. Perché se è vero che i nerazzurri hanno più volte chiarito il piacere di tenerlo e puntare su di lui qualora il Barcellona non si presentasse con la giusta offerta, è altrettanto vero che, costretto in panchina nonostante le ottime condizioni fisiche e mentali.Conte ha da tempo fiutato il pericolo. Filtra che proprio in settimana il tecnico salentino abbia tenuto un colloqui con il centravanti argentino.È una partita sbagliata o effettivamente il richiamo del Barcellona pesa nelle gambe e nella testa del calciatore? Contro Lazio e Juve, le due partite prima dello stop, le cose non erano andate diversamente e anche lì il dubbio è inesorabilmente sorto.Un dubbio che l’Inter vorrebbe circumnavigare ma di fattoL’esperienza non manca all’amministratore delegato nerazzurro, ma la gestione del caso Lautaro richiede sangue freddo e massima concentrazione.