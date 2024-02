Inter, Lautaro era al 99% dell'Atletico. Lo scippo nei 'giorni di fuoco' di Ausilio. Il ruolo di Milito per portarlo a Milano

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Inter-Atletico Madrid è da sempre sfida ricca di intrecci. A partire dal più grande degli ex,, passando per i vari Godin, Miranda, Vrsaljko, sono stati tantissimi gli intrecci e i passaggi diretti di calciatori fra le due società o i doppi ex che hanno vestito entrambe le maglie. Eppure nei 22 che, salvo sorprese, dovrebbero scendere in campo ce n'è uno che avrebbe addirittura dovuto essere un calciatore Colchoneros e che, invece, oggi veste con orgoglio la maglietta e anche la fascia nerazzurra:ha confermato prima del pranzo ufficiale Uefa con i dirigenti dell'Inter: "Lautaro era molto vicino all'Atletico, ma non voleva venire dai noi. Sappiamo che è un grande calciatore e gli auguriamo buona fortuna".Dobbiamo tornare indietro a gennaio 2018 e allora il Toro era uno dei calciatori più interessanti del sudamerica e difendeva i colori del. L'Inter lo seguiva da tempo, ma era l'Atletico Madrid il club più forte sul giocatore al punto da aver trovato da un lato l'accordo con il club argentino e dall'altro con l'agente del giocatore, Rolando Zarate (fratello di quel Mauro che vestì la maglia di Lazio e Inter fra le altre). Proprio il procuratore in un'intervista di quel periodo in Argentina dichiarò:E l'operazione era davvero virtualmente fatta. Così tanto che, poi pubblicata in esclusiva da Mundo Deportivo,al cui interno c'era il suo precontratto. Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros aveva infatti chiuso l'intesa con il Racing sulla base diper consentire un pagamento dilazionato su più anni, e con un contratto da 6 anni pronto per Lautaro.propedeutiche alla firma anche perché l'accordo iniziale prevedeva anche la permanenza al Racing in prestito fino a fine stagione del giocatore.Tutto fatto, ma contratto non depositato e in quell'1% che mancava parte la missione del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio., storico ex-attaccante nerazzurro e allora tornato in Argentina per aiutare da dirigente il suo storico club, il Racing,La conferma è arrivata anche oggi: "Semplicemente l’Inter è stata più brava e pronta a prenderlo. Ho chiamato Javier Zanetti perché sapevo che anche loro lo seguivano e a quel punto hanno accelerato: Ausilio è venuto qua e abbiamo chiuso. Non penso di aver fatto niente per spingerlo da una parte o dall’altra, ma sono comunque contento che sia andata così".in direzione Argentina per provare l'impresa. La missione, come rivelato dallo stesso direttore sportivo nerazzurro a Radio Serie A era disperata, ma ccon l'Atletico e accettare la corte dell'Inter: "L’arrivo di Lautaro è stato molto particolare era quasi fatta per far sì che diventasse un giocatore dell’Atletico Madrid, ma io partii comunque con l’obiettivo di portarlo a Milano. Furono giorni di fuoco. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra: mi aiutarono anche Zanetti e Milito. Alla fine tornai a “casa” con il giocatore, e questo valse tanto".A rivelare le cifre finali dell'affare è stato poi in quei giorni il presidente del Racing Victor Blanco che parlando in Argentina a Radio Continental ha svelato tutti i dettagli dell'affare: "Per fortuna non si è chiusa l'operazione con l'Atletico Madrid, che aveva offerto solo 12 milioni. Abbiamo rifiutato quell'offerta e abbiamo fatto una scommessa molto forte su Lautaro, eravamo convinti che valesse più di 20 milioni.Poi dobbiamo pagare il Bahia Blanca e la famiglia di Lautaro". Oggi Lautaro vale 4 voltre di più, è il capitano e simbolo di questa Inter e uno dei calciatori più forti e corteggiati al mondo. 6 anni fa il trasferimento che ha riscritto la sua storia, quella nerazzurra e, forse, anche quella dell'Atletico.