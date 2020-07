Questa sera l'Inter se la vedrà contro il Napoli di Gattuso e Conte sembra intenzionato ad affidarsi alla coppia Sanchez-Lukaku. A finire in panchina, di conseguenza, sarà Lautaro Martinez, poco brillante in occasione delle ultime uscite. Il tecnico salentino ha pubblicamente difeso "il Toro”, ma sia Lukaku che Sanchez, in questo momento, appaiono nettamente più in forma e per questo meritevoli di una maglia da titolare.