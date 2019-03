Dopo l'esclusione per i Mondiali di Russia lo scorso anno, ora Lautaro Martinez vuole prendersi l'Argentina. L'attaccante dell'Inter sta vivendo un momento magico in nerazzurro, con il posto da titolare e i gol - tra cui l'ultimo nel derby - e sogna la convocazione con l'Albiceleste per la Copa America, in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio.