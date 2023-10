La strana domenica di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino non ha degnato di uno sguardo l'ex amico e compagno di squadra Romelu Lukaku, "scansandosi" dal suo tentativo di abbraccio nel cerimoniale prima del calcio d'inizio di Inter-Roma. Sfida decisa dal suo nuovo partner d'attacco, Marcus Thuram, che ha abbracciato dopo il gol e a fine gara sotto la curva. Il messaggio forte e chiaro è arrivato a tutti: Lautaro non vuole più saperne del belga e si trova a meraviglia col francese. Poco importa se non è andato in rete contro i giallorossi, a cui è riuscito a segnare solo una volta in 11 partite. La corona di capocannoniere della Serie A resta ben salda grazie agli 11 gol fatti nelle prime 10 giornate di campionato, quasi il doppio rispetto agli inseguitori Osimhen e Giroud a quota 6.



FESTA PER MESSI - Oggi il Toro è volato a Parigi, dove stasera sarà presente alla premiazione del Pallone d'Oro. Il capitano dell'Inter è tra i 30 candidati alla vittoria insieme a Barella, ma il grande favorito è Messi. Lautaro è pronto a festeggiare il suo connazionale, col quale l'anno scorso ha condiviso la gioia del Mondiale vinto in Qatar. Il suo prossimo obiettivo è vincere lo scudetto della seconda stella, possibilmente legandosi all'Inter con un nuovo contratto più lungo e più ricco. L'attuale accordo scade a giugno 2026 e prevede un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno, una cifra che il Toro ha dimostrato di stra-meritare.