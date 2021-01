Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, autore di una tripletta oggi contro il Crotone, parla a Sky Sport al termine del match: "Abbiamo affrontato una squadra molto allenata, abbiamo lavorato tanto in fase di non possesso visto che palleggiavano bene. Siamo molto contenti per questa vittoria. La tripletta? Molto bello. Mi mancava il gol, come dicevo a Verona, ma è importante anche lavorare per la squadra. Dedico questi gol alla mia famiglia, ad Augustina e alla mia piccola in arrivo. Se l'Inter vince io sono contento, poi se arriva il gol è meglio. Primi in classifica per qualche ora? Siamo felici, lo scudetto è un nostro obiettivo. Lavoriamo per stare lì, ora speriamo che saremo ancora primi fino alla prossima settimana".