Nel corso del media day ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, in programma il 10 giugno a Istanbul, Lautaro Martinez ha parlato anche a TNT Sports: le sue dichiarazioni.



MIGLIOR STAGIONE: LA CHAMPIONS PER IL PALLONE D'ORO? - "È stata una stagione completa, una stagione importante. Sto pensando alla partita di sabato che sarà la partita più importante da giocare a livello di club. Siamo molto contenti, concentrati ed emozionati. Sogniamo questa partita, vogliamo prepararla al meglio e affrontarla come si deve. Ai premi personali si pensa dopo: prima metto gli obiettivi di squadra, poi vedremo".



L'ATTACCO DELL'INTER CON LAUTARO, LUKAKU, DZEKO E CORREA PUO' FARE MALE AL CITY? - "Siamo tutti importanti, la verità è questa. Rispettiamo il City che ha grandi giocatori, ma sappiamo che anche loro ci rispetteranno e saranno preoccupati per il nostro gioco. Cercheremo di preparare al meglio la partita in settimana, sabato sarà un giorno molto speciale".



FINALE PERFETTA: COME SAREBBE? - "Sarà una finale perfetta se con tutti i miei compagni giocheremo per darci una mano. Se riusciranno a farmi un passaggio per farmi segnare andrà bene, ma l'importante è che l'Inter faccia una grande partita e che dia una grande immagine. Perché l'Inter deve stare il più in alto possibile".