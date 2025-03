Inter, Lautaro in Argentina: "Mi sto riprendendo per tornare il prima possibile"

morde il freno. Dopo aver saltato la gara contro l'Uruguay, l'attaccante argentino non giocherà anche la prossima sfida col Brasile. Intanto la sua nazionale ha già raggiunto la qualificazione ai Mondiali 2026., rimediata nel posticipo di campionato vinto sul campo dell'Atalanta. Lautaro tornerà a Milano questo week-end, per poi sottoporsi a nuovi esami strumentali all'inizio della prossima settimana. Dovrebbe saltare sia il turno casalingo con l'Udinese alla ripresa della Serie A, sia il derby d'andata in Coppa Italia contro il Milan sempre a San Siro, rimettendosi a disposizione di Simone Inzaghi per la successiva trasferta di Parma in vista del primo round in Champions sul campo del Bayern Monaco.

Intanto lo stesso Lautaro Martinez ha scritto su Instagram: "Felice di potermi godere di qualche giorno di riposo con la famiglia a Mendoza per recuperare le energie e recuperare dall'infortunio che mi ha lasciato fuori dalle due partite dei playoff.