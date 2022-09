A margine della sfida contro il Milan, il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Dazn.



Quanto spazio c’è stato nella tua testa per i ricordi dei festeggiamenti del Milan al termine della scorsa stagione?

“Tanti, passano tante cose per questa partita. Dobbiamo fare le cose provate in settimana e ricordare quanto accaduto l’anno scorso”.



Giocherai con Correa, come cambierà la tua maniera di giocare?

“Sono tutti attaccanti diversi ma cambierà poco perché la mia maniera di giocare è sempre la stessa e mi adatto ai compagni, oggi c'è Correa e dovremo fare del nostro meglio perché l'Inter deve vincere”.