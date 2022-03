Dopo un preoccupante periodo senza gol, l'Inter ne ritrova 5 in una sola serata, grazie al tandem Lautaro-Dzeko. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L'Inter è tornata. Cinque a zero alla Salernitana, tripletta di Martinez e doppietta di Dzeko. Lautaro ha segnato in campionato dopo due mesi e mezzo di astinenza, l’ultimo gol in Serie A lo aveva realizzato poco prima di Natale proprio a Salerno. Ieri l’argentino ha interrotto la grande siccità interista, nessuna rete nelle ultime quattro partite, tra Serie A e coppe, 425 minuti di deserto, di dubbi e di tormenti. Mortificata la Salernitana con un altro 5-0, lo stesso risultato dell’andata. I campioni d’Italia si sono ripresi la testa della classifica, in attesa di Napoli-Milan domani sera e aspettando una data per il recupero della partita “scomparsa”, quella con il Bologna”.