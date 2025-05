Inter, Lautaro: "La finale di Istanbul ci ha insegnato. Voglio vincere per me e per tutta la nostra gente"

AFP via Getty Images

Il capitano dell'Interha parlato a Sky nel media day in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain:"Abbiamo perso due anni fa contro una squadra importante, abbiamo capito tante cose e adesso ci possiamo riprovare con tanti giocatori che c'erano anche a Istanbul. Ci manca un passo".- "Dentro di me lascia sicuramente amarezza e tristezza i primi tre giorni, vivo il calcio così e non mi piace perdere. Adesso il campionato è andato via, abbiamo un impegno molto importante e non abbiamo tempo. Abbiamo tempo solo per lavorare e preparare bene questa gara, essere in finale in Champions è un sogno. È faticoso, incontri squadre di valore e giochi in stadi difficili, ma ci siamo meritati di essere in finale".

- "Per forza, tutti dobbiamo tirare fuori tutto, anche chi è in tribuna. La positività ti porta a vincere, noi dobbiamo essere positivi e lasciare indietro quello che è successo. Personalmente è una cosa che voglio con tutto il mio cuore: per me, per la mia famiglia, per quello che ho passato da piccolo e per tutta la gente dell'Inter. Questo grande club mi ha adottato dal primo giorno, siamo consapevoli di dove siamo e di cosa rappresentiamo. Dobbiamo giocare con il cuore e con la testa, lasciando l'Inter nel gradino più alto".