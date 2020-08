Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar: "È una notte incredibile, che abbiamo sognato. Era tanto che non giocavo una partita del genere, abbiamo dimostrato che l’inter è pronta per grandi cose e siamo pronti per giocare questa finale. I gol? Sono stati importanti, c’è stato un momento di regressione per me, in cui non ero ai miei livelli, ora sono contento di essere tornato al gol e per il presente della squadra che sta dimostrando tanta personalità. Poi sono contento a livello personale perché sta arrivando il mio primo figlio, dedico queste reti a mia moglie. Siamo una squadra che cresce giorno dopo giorno, che dimostra maturità, con giocatori come Danilo che ci aiutano a dar di più e che spronano noi più giovani a seguirlo".



SULLA FINALE - "Il Siviglia è una squadra molto forte, cercheremo di riposare in questi giorni per preparare questa finale al meglio. È una partita che abbiamo sognato tanto, speriamo che tutto vada bene e che la coppa sia dell’Inter".