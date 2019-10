Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-0 al Borussia Dortmund. “Emozione grande, per tutto. Arrivavamo dal ko col Barça, ma avevamo fatto una gran partita. Poi perso con la Juve e bravi a vincere col Sassuolo. Dovevamo tornare a vincere una gara importante in Champions, questo volevamo, e sono molto felice anche a livello personale. La cosa più importante è aiutare la squadra e continuare a crescere. Il rigore? Sinceramente, volevo calciarla dall'altra parte e poi ho cambiato idea all'ultimo. Per fortuna è arrivato il gol di Candreva. Dovremo continuare così anche nelle prossime partite del girone, seguendo quello che ci dice Conte tutti i giorni e migliorarci. Per gli avversari sarà dura giocare contro di noi”.