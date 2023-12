Nella vittoria dell'Inter sull'Udinese c'è anche la firma di Lautaro Martinez, sempre più leader di questa squadra e ancora una volta in gol. Queste le sue parole a Sky nel post partita:



UN'INTER DIVERTENTE - "Sicuramente, perché stiamo lavorando tanto ogni giorno, si vede la mano del mister, la sue idea di gioco. L'importante è rispondere alla Juve che ci sta dietro. Non è facile giocare sapendo che loro hanno vinto. Dobbiamo essere tutti sempre pronti".



NON SOFFRIRE - "Stiamo giocando tanto nel campo avversario e questo ci dà una mano perché recuperiamo palle e creiamo occasioni. Oggi il primo tempo abbiamo messo tanta intensità e i risultati si sono visti".



LA SVOLTA A ISTANBUL? - "Secondo me è arrivata anche prima. Abbiamo un percorso di 3 anni col mister e ogni anno dimostriamo che stiamo crescendo e ce lo meritiamo".



28 GOL NEL 2023 - "Sono orgoglioso, lavoro sempre per dare una mano, devo continuare a lavorare".



FIRMA SUL RINNOVO - "Manca ancora, ma penso al campo. Ci pensa la mia famiglia, il mio procuratore. Io devo continuare così."