Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, autore di un grande gol contro l'Atletico Madrid nell'ultima partita di ICC, parla a RMC Sport dopo la vittoria sui Colchoneros: "Sono molto felice, abbiamo affrontato amichevoli molto dure. Stiamo andando avanti nel modo migliore e ci stiamo preparando bene contro squadre che poi potremo affrontare anche in Champions League. Abbiamo fatto un buon precampionato, vogliamo arrivare al meglio all’inizio delle gare ufficiali".



SU ICARDI - "Dentro e fuori dal campo ci intendiamo molto bene, andiamo molto d’accordo ed è importante. Sono molto contento del suo rapporto con lui".



SULL'ATLETICO - "Si sono presentati molti club per me quando giocavo al Racing, l’Atletico era uno di questi, ma sono molto felice di essere qui all’Inter".



SULLA NAZIONALE - "Sicuramente ci spero, sto lavorando al meglio per poterci arrivare, è un obiettivo che mi sono sempre proposto. Mi adatto a fare tutto, spero di fare bene innanzitutto qui dentro e fuori dal campo"