Inter, Lautaro Martinez da record: raggiunge la doppia cifra per la sesta stagione

Pietro Siviero

32 minuti fa



Lautaro Martinez ha firmato il gol decisivo per la vittoria dell'Inter sul Genoa di Patrick Vieira, arrivata al termine di una partita molto combattuta, in cui i Campioni d'Italia in carica hanno trovato il vantaggio solo al 78esimo minuto, proprio con il capitano. Decimo gol nel campionato in corso per l'attaccante argentino, che raggiunge così la doppia cifra per la sesta stagione in Serie A, su sette annate con i nerazzurri.



PRIMO STRANIERO - Come riportato da Opta, il Campione del Mondo con l'Argentina nel 2022, è diventato il primo giocatore straniero nella storia dell'Inter a segnare almeno 10 reti in sei stagioni differenti. Nei minuti di recupero Il Toro - che non segnava in campionato dal 26 gennaio scorso nel 4-0 sul campo del Lecce - avrebbe anche potuto mettere a segno la doppietta personale, ma è stato fermato dall'intervento di Leali.