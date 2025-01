Inter, Lautaro Martinez: "Dopo il 2-0 abbiamo smesso di giocare"

Getty Images

Il capitano dell', ha parlato nell'immediato post gara della finale dipersa dai nerazzurri contro il. Queste le sue parole.- “Cosa resta di questa serata?. Di positivo magari, nel primo tempo, qualcosina l'abbiamo fatta. Nel secondo tempo siamo usciti in maniera corretta, ma, di continuare ad avere l'intensità avuta fino a quel momento e in questo tipo di partite questo lo paghi"."Non lo so cosa ha fatto la differenza, la fame in finale c'è sempre. Abbiamo continuato a giocare noi, abbiamo perso qualche situazione da gol, dopo il 2-2 con Frattesi, poi con Denzel, con Mkhiitayan, poi la mia... Opportunità ne abbiamo avute.Non so se abbiamo perso meritatamente o meno però il Milan non ha mai smesso di crederci e sicuramente il merito va a loro".

"È difficile da spiegare. La prima cosa che mi viene in mente è lasicuramente, perché sapevamo che in ripartenza il Milan ha la sua arma migliore. I loro giocatori sono velocissimi a ripartire, noi non siamo stati bravi con le marcature e anche davanti abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita e non lo abbiamo fatto. Poi succedono queste cose".