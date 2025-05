AFP via Getty Images

, visibilmente emozionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che la sua Inter è riuscita a strappare il pass per la finale di UEFA Champions League, che si giocherà a Monaco il prossimo 31 maggio.- "Dopo l'infortunio ero un po’ in difficoltà perché ho sentito la gamba in maniera diversa, dopo la partita di andata. Non riuscivo ad alzare la gamba eperchè non era quello che volevo" ha spiegato Il Toro, evidenziando le proprie difficoltà dopo il guaio muscolare accusato nella gara di andata in Catalunya.

- "Ho fatto doppia seduta tutta la settimana, ho fatto una fasciatura stretta e sono sceso in campo. In queste partite c’è da esserci sempre. Abbiamo affrontato una squadra forte ma l’Inter da 3, 4, 5 anni sta alzando ogni anno il livello e dobbiamo essere orgogliosi." ha proseguito il capitano dei nerazzurri, esaltando il proprio sforzo per esserci ma anche e soprattutto quello della squadra.- "Anche mia mamma in Argentina era preoccupata, ora mi manderà mille messaggi. Ora non sto bene ma faremo un grande lavoro per recuperare perché mancano tante partite importanti" ha concluso Lautaro, spiegando l'importanza della vicinanza dei suoi familiari.