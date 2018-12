Lautaro Martinez, autore del gol decisivo contro il Napoli, ha parlato così a InterTV: "Sono molto felice, volevamo vincere a casa nostra. Tre punti importantissimi dopo una grande prestazione. Questo successo sarà anche un viatico perfetto per affrontare l'ultima partita dell'anno. Sento il calore dei tifosi fin dal primo giorno e provo a ripagarli quando entro in campo. Ora siamo terzi con un margine buono sul quinto posto, ma non vogliamo fermarci a partire da Empoli. Non avremmo voluto essere così lontani dalla vetta. Il gol? C'erano tanti difensori e ho provato a calciare nel miglior modo possibile dopo il movimento di Vecino. Una grande liberazione anche perché nell'ultimo periodo non ho avuto molto spazio".