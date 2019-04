Torna a parlare Lautaro Martinez. L'attaccante argentino dell'Inter si è concesso in una lunga intervista a Club Octubre 947. El Toro ha parlato di tanti argomenti: dalla situazione di Icardi alla Nazionale (in vista della Cosa America del 2019), da Leo Messi al Racing vittorioso nel campionato argentino.



SULLA NAZIONALE - "Ho sempre voglia di fare di più e so che ho una grande opportunità in nazionale, ogni giorno penso di essere uno dei titolari nell’Argentina“



SU MESSI - “Con lui impari, devo fare il mio lavoro sul campo, in allenamento lo si guarda con ammirazione e attenzione per apprendere”.



SU ICARDI - “Mauro è stato fondamentale perché mi ha aiutato molto e lo ringrazierò sempre. È un amico che mi ha aiutato. Con Icardi abbiamo guardato le partite del Racing e gli è piaciuto il modo in cui il Racing gioca. Mauro è molto importante, il resto deve essere risolto da lui, vado molto d’accordo con lui dentro e fuori del campo“.



SUL RACING - “Fin dal primo giorno in cui ho indossato la maglia del Racing ho sentito lo stesso sentimento che ho provato la prima volta che ho calciato una palla. Sono felice per gli amici che ho lasciato lì, hanno più che meritato il titolo per lo sforzo che hanno fatto".