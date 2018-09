Lautaro Martinez non ha ancora smaltito l'infortunio al soleo della gamba sinistra. Questo è quanto si apprende dal comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Inter, che spiega come gli esami di oggi abbiano evidenziato la persistenza dell'ematoma.



IL COMUNICATO - “Lautaro Martinez si é sottoposto quest'oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Persistono i postumi dell'ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l'attaccante argentino a non essere a disposizione per la gara di campionato contro il Bologna e per le partite in programma con la propria Nazionale. Le condizioni di Lautaro Martinez saranno rivalutate nei prossimi giorni”. A questo punto la presenza dell'attaccante argentino nella prossima sfida casalinga contro il Parma sembra quasi impossibile