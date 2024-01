Inter, Lautaro Martinez nella TOP 10 dei marcatori di sempre: ecco chi sono gli altri e quanti gol hanno segnato

Gianluca Minchiotti

Lautaro Martinez è il capitano, il trascinatore e il goleador dell'Inter, che dopo aver vinto la Supercoppa in Arabia Saudita è pronta a inseguire gli altri due grandi obiettivi stagionali: lo scudetto della seconda stella e la Champions League. A Riad, la finale contro il Napoli è stata decisa proprio da un gol di Lautaro Martinez, una rete in pieno recupero che ha consegnato la coppa a Simone Inzaghi e aggiunto un altro tassello alle impressionanti statistiche stagionali dell'attaccante argentino.



NUMERI IMPRESSIONANTI - Nella prima parte della stagione 2023-24 infatti il classe 1997 di Bahia Blanca ha realizzato la bellezza di 21 reti in 27 partite, così distribuite: 18 gol in 18 partite in Serie A, 2 gol in 6 partite in Champions League, 1 gol in 2 partite in Supercoppa. Il totale, per il bomber nerazzurro, ora è di 123 gol in 265 match disputati con la maglia dell'Inter, con la quale ha esordito nella stagione 2018-19.



NELLA TOP 10 DI SEMPRE - Con i suoi 123 gol, Lautaro Martinez è nella TOP 10 dei cannonieri dell'Inter di tutti i tempi. In che posizione? Chi sono gli altri bomber? Quanti gol hanno segnato?



