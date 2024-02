Inter, Lautaro Martinez premiato da Zanetti: ecco perché

un obiettivo individuale che il club nerazzurro ha voluto celebrare con una maglietta riservata al proprio capitano, nei momenti precedenti all’inizio del match odierno contro l’Atalanta.Sul prato di San Siro,Nel corso di questa stagione, il Toro è arrivato a quota 22 reti in 23 giornate di campionato, 25 nelle 33 presenze complessive in stagione. Grazie ai numeri collezionati in questa annata, Lautaro ha fatto irruzione nella Top 10 dei migliori marcatori della storia nerazzurra, salendo a quota 127 gol e superando prima Vieri e poi Icardi per issarsi in ottava posizione.