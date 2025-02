Inter, Lautaro: "Esultanza polemica? Non ho mai bestemmiato, non lo accetto. Quando si parla tanto dà fastidio"

Intervistato da DAZN, che ha deciso la sfida di San Siro contro il Genoa, ha parlato della partita in cui i nerazzurri sono riusciti a passare solo a pochi minuti dal 90esimo.- "L’importante era lasciare i tre punti qui, era importante per il nostro percorso e per la sconfitta di settimana scorsa che ci ha fatto malissimo.e siamo concentrati, cercando di vincere ogni partita: contento per i compagni e per la gente" ha spiegato il numero 10 nerazzurro.

- Lautaro è poi tornato sull'esultanza contro il Grifone e anche su quanto successo al termine della partita contro la Juventus, del 16 febbraio scorso: "Io ho imparato con gli anni a lasciare perdere ma quando si parla male di una persona.Cerco di imparare e di trasmettere rispetto anche ai miei figli. Questa cosa non la accetto e mi ha dato molto fastidio. Chi mi conosce sa che persona sono, che uomo e che padre sono".

- "A volte capita di sbagliare dei gol, poi queste partite si decidono così ma dobbiamo continuare a crescere su questo aspetto." ha poi concluso l'attaccante argentino, dedicando anche un pensiero al secondo portiere nerazzurro Josep Martinez, all'esordio con l'Inter in Serie A.