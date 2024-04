Inter, Lautaro Martinez rifiuta il rigore offerto da Calhanoglu: il siparietto

8 minuti fa



Bel siparietto durante Inter-Torino. Nella ripresa, sul risultato di 1-0, viene concesso un calcio di rigore ai nerazzurri. Il tiratore designato, Calhanoglu - che già era andato in rete - offre il pallone a Lautaro Martinez, invitandolo a battere.



LA SCELTA - Il capitano nerazzurro però declina l'invito e lascia che sia il turco a tirare - e segnare - dagli undici metri. Martinez, pur a digiuno di gol dal mese di febbraio, già in passato aveva dimostrato di non essere un rigorista provetto, sbagliandone qualcuno di troppo, come capitato a Madrid nella sfida di Champions League con l'Atletico.