Inter, Lautaro Martinez rischia di saltare il ritorno con l'Atletico: diffidati di Champions League e regolamento

L'Inter teme per Lautaro Martinez. Tra i diffidati di Champions League dopo la fase a gironi c'è anche l'attaccante argentino, che rischia di saltare la partita di ritorno degli ottavi, quella che determinerà la composizione dei quarti: se dovesse venire ammonito durante la sfida di andata all'Atletico Madrid, salterebbe il ritorno, poiché ha rimediato due gialli durante la Champions League 2023/2024 e da regolamento alla terza ammonizione scatta la squalifica.



GLI ALTRI DIFFIDATI - Gli altri diffidati nerazzurri sono Kristian Asllani e Henrikh Mkhitaryan. Dall'altra parte, dopo la squalifica per rosso rimediata da Rodrigo De Paul nei gironi, l'unico giocatore dell'Atletico Madrid a rischio per somma di ammonizioni è Samuel Lino.



IL REGOLAMENTO - I diffidati non vengono azzerati dopo gli ottavi di Champions League: i calciatori con due gialli potrebbero saltare anche il quarto d'andata o il quarto di ritorno o la semifinale d'andata in caso di una terza ammonizione. Diverso il caso delle semifinali di ritorno: i gialli vengono infatti azzerati dopo i quarti.