Alla viglia della sfida con la, ha parlato il capitano. Ecco le sue parole.“L’ultima partita è stata quella di Barcellona… Mi sento bene con la mia squadra, chiunque sia l’avversario cerchiamo di fare il nostro lavoro prendendo meno rischi possibili ma giocando un bel calcio”.- “Lui è un ragazzo giovane, è arrivato in un calcio nuovo e sono contento perché si lascia aiutare e ci dà una grandissima mano. Sono contento di giocare insieme a lui”.“Siamo una squadra nuova, con tanti calciatori arrivati da poco, ma sono contento per il lavoro che stiamo facendo. Siamo all’inizio di un percorso lungo, ma la squadra lavorerà come ha sempre fatto con il mister e con il suo staff”.“La Real Sociedad è una squadra interessante, con calciatori di un grande livello. Avranno sicuramente molta aggressività in campo, che dovremo contrastare in qualche modo. Dovremo stare attenti nella gestione del pallone”.- “Ho sempre lo stesso rapporto con tutti, ho cercato di dare il massimo fin dal primo giorno. Cerco di imparare da ogni compagno, grande e giovane e provo a mia volta ad aiutare tutti. La fascia è un motivo di orgoglio per il lavoro svolto anche in passato”.- “Io parlo sempre per il breve periodo perché non si sa mai nel calcio. Oggi ti dico che sono felicissimo di difendere questa maglia e di giocare per questi tifosi. Il mio pensiero è sempre questo”.