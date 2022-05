L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ad Inter TV al termine del match col Cagliari: "I gol? Sono felice, lavoro tutti i giorni per dare il massimo e per vincere. Abbiamo perso dei punti importanti, adesso siamo sotto. Dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. Ci sono delle partite che non siamo riusciti a vincere, abbiamo fatto una bel calcio, purtroppo i punti che abbiamo perso sono pesanti. Ora manca l’ultima partita in casa contro i nostri tifosi e vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi".



Queste invece le sue dichiarazioni a DAZN: "Abbiamo perso punti molto importanti a Bologna, quella partita la vorrei rigiocare".