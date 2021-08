Senza Lukaku, sarà Lautaro la stella dell'Inter targata Inzaghi e alla prima da titolare il “Toro” ha subito convinto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come mercoledì arriverà anche la firma sul rinnovo tra il centravanti e il club nerazzurro.



“Il Toro ha convinto alla prima vera uscita da stella della squadra: senza Lukaku, dovrà essere lui il nuovo volto dell’Inter e la responsabilità non lo preoccupa. Anzi, lo esalta. E con il club è arrivato finalmente anche alla svolta contrattuale: mercoledì l’agente Camano è atteso in sede da Marotta e Ausilio, per mettere nero su bianco il nuovo accordo fino al 2025, con ingaggio più che raddoppiato (tra i 6 e i 6,5 milioni a stagione) e senza più la clausola rescissoria”.