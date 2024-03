Inter, Lautaro miglior giocatore di febbraio. L'AIC: 'Sembrava sorpreso dalla propria onnipotenza'

È stato un febbraio da incorniciare per Lautaro Martinez, capitano dell'Inter capolista e in vetta alla classifica marcatori del campionato di Serie A. Il numero 10 nerazzurro è stato premiato dall'Assocalciatori come miglior giocatore del mese di febbraio.



IL COMUNICATO - "Dobbiamo per forza partire dal gol del 2-0 all’Atalanta - si legge sul sito ufficiale dell'AIC - quanti attaccanti della Serie A sono capaci di lasciare il portiere fermo con un tiro eseguito col piede debole dopo un paio di finte di corpo? Dopo il gol Lautaro sembrava sorpreso da sé stesso, dalla propria onnipotenza. Della cattedrale di gioco costruita da Simone Inzaghi all’Inter, Lautaro Martinez è colui che detiene le chiavi".



ANCORA LUI - È la seconda volta in questa edizione del massimo campionato italiano che Lautaro viene premiato come miglior giocatore del mese: era già accaduto a settembre.