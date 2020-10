A Genova è uscito sfogando tutta la propria rabbia contro una poltroncina della panchina. A poco è servito, considerando l’orribile bis cheLautaro è un centravanti istintivo, gioca più di pancia che di testa, e quando le cose iniziano a non andare come vorrebbe, in lui prevale il disordine mentale alla lucida reazione. Un errore iniziale può condizionare la sua intera prestazione, segno di una maturità mentale non del tutto raggiunta.Se Conte vorrà recuperarlo in fretta, dovrà lavorare soprattutto su questo aspetto. Per il presente e per il futuro, perché all’Inter serve un centravanti costante. Soprattutto a questa Inter, che riconosce Sanchez come un lusso e Pinamonti come una comparsa poco considerata dal tecnico salentino. I nerazzurri si reggono sulla coppia Lukaku-Lautaro e se uno dei due viene meno, sono guai.Quella rabbia sfogata contro la panchina di Genova, Lautaro deve riversarla in campo, accenderla per innescare una produttiva reazione dopo un errore.