Tornato a Bahia Blanca, suo paese di nascita, l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato accolto e premiato dai suoi concittadini per essere rientrato da campione del mondo. Queste le sue parole.



“Dal punto di vista personale, non è stato il Mondiale che mi aspettavo, fisicamente avevo anche un po' di fastidio alla caviglia e non sono riuscito a fare bene. Però ho fatto tanto per poter essere lì, per aiutare i miei compagni ad arrivare dove siamo arrivati e questo è stata una grossa felicità per me, per la mia famiglia e per tutta l'Argentina. Il rigore contro l’Olanda? Ero molto fiducioso. Avevo deciso di calciare dall'altra parte. Poi, quando l'arbitro ha fischiato e ho preso la rincorsa, ho deciso di fermarmi. Ho visto che il portiere si muoveva con un secondo di anticipo e ho deciso di cambiare direzione. Per fortuna si è tuffato dall'altra parte e il rigore è finito dentro. La felicità è stata doppia, abbiamo strappato il pass per le semifinali. La polemica per gli sfottò con gli olandesi? Questioni di campo. A volte giochiamo anche con quello. In quel momento bisogna essere lucidi e calmi. Avrei dovuto calciare io anche l’ultimo rigore contro la Francia e lo avrei calciato forte, nel mezzo, come calciava papà”.