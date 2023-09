Intervistato da Amazon Prime il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ha commentato così il pareggio per 1-1 ottenuto in rimonta contro la Real Sociedad.



INSODDISFATTO - "Non sono soddisfatto. Non abbiamo giocato bene. Siamo entrati nel primo tempo male e siamo stati tanti in difficoltà perciò dobbiamo migliorare tanto"



FISICITA' - "Abbiamo affrontato una squadra che difendeva molto alta e non abbiamo attaccato bene la profondità".



PARI IMPORTANTE - "Sapevamo che loro sono una squadra che corre tanto, pressa e mette in difficoltà l'avversario in uno stadio piccolo. Ma non abbiamo mollato e questo è importante perché siamo tornati a casa con un punto".