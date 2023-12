Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la partita contro la Lazio:



"Oggi era una serata speciale, ieri sono andato a letto tardi che si sapeva che la mia città aveva sofferto i danni di quel temporale. Spero che si risolva tutto presto".



THURAM - "E' importante avere un grande dialogo con i compagni, creare amicizia dentro al gruppo. Così è più facile raggiungere gli obiettivi. L'Inter in questi sei-sette anni è abituata a giocare finali e a vincere cose importanti".



CAPITANO - "Tutto quel che arriva adesso è sempre più difficile. Abbiamo dato un grande segnale a noi stessi, superato ostacoli, ora cresciamo tutti insieme come squadra e come ambiente, lottando tutti insieme per il nostro obiettivo. Quale? Vincere tutto".



MATURO - "Sono cambiate tante cose da quando sono arrivato, sono nati i miei figli, mi sono ambientato. Dopo il Mondiale? Mi ha lasciato qualcosa di importante nella testa, anche se non ho giocato come volevo per via della caviglia".



JUVE - "Non ne abbiamo parlato, sono lì sotto e quindi hanno qualcosa di importante. Champions? Va bene qualsiasi squadra. Tanto per vincere dobbiamo batterle tutte".