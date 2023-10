L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Per noi era una partita molto importante perchè con la Real Sociedad abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco. Oggi dovevamo voltare pagina e affrontare un avversario con cui abbiamo giocato la passata stagione. Siamo contenti che abbiamo vinto".



Stasera ci hai provato in tutti i modi. Ti era mai capitato?

"No. Però c'è da migliorare tanto ma siamo contenti perchè abbiamo vinto, dobbiamo continuare così".



Una rassicurazione sul suo futuro: il rinnovo può arrivare entro la fine di quest'anno?

"Sì, speriamo. Il mio procuratore sta lavorando con la società. Sono contentissimo, do il massimo per l'Inter. Non c'è motivo di cambiare".