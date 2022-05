Lautaro Martinez ha parlato a Inter Tv al termine della vittoria dell'Inter in finale di Coppa Italia: "È dalla partita con l’Empoli che lottiamo per ottenere questa coppa, oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro per 120 minuti e abbiamo meritato di vincere questo trofeo. Lavoriamo per questo, per tenere l’Inter sempre in alto e oggi l'abbiamo fatto. Ora però dobbiamo festeggiare stasera e poi guardare alle gare che mancano sapendo che saranno due sfide molto dure in campionato".



FESTEGGIARE E RECUPERARE LE ENERGIE - "Questa vittoria però ci darà una spinta importante per prepararle. Oggi festeggiamo, ma poi da domani penseremo a quello che ci attende e a recuperare le energie. Il gol? Volevo segnare, ma come dico sempre l’importante è che vinca l’Inter e sono molto felice di aver vinto un altro trofeo con questo club che è molto importante per me”.