Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la doppietta alla Fiorentina:



"Il lavoro mi ha portato ad essere così, cerco sempre di migliorare e crescere. Questo è importante perché bisogna sempre cercare di arrivare agli obiettivi. Lavoriamo sempre sulla riaggressione. I nostri giocatori lo sanno fare. Recuperare palla vicino all'area avversaria è importante. Ed infatti oggi è successo così nel primo gol, questo poi apre le partite".



MIGLIOR LAUTARO - "Sì dai, sto bene, sono felice, la mia famiglia sta bene ed è la cosa principale. Cerco sempre di dare il massimo, a volte si riesce col gol altre no, cerco di dare sempre il 100%. Sono cresciuto col lavoro, voglio fare sempre di più e dare una mano ai compagni, questo è importante e aiuta a crescere, per andare sempre verso gli obiettivi. Sono contento di com'è iniziata la stagione".



CLASSIFICA CANNONIERI - "La tengo lì accanto, cerco sempre di aiutare i compagni e far crescere l'Inter io, far tanto lavoro per la squadra, poi se arriva il gol meglio. L'importante è che vinca l'Inter. Il Milan si è rinforzato tanto, ha giocatori di qualità. Ora pensiamo alle nazionali e poi abbiamo tempo per pensare al Milan, sarà importante e bella".



HA SMESSO DI SEGUIRE LUKAKU - "Thuram è un grande giocatore, Arnautovic anche, Sanchez pure, sono contento di giocare con loro".