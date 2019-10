Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria di Brescia: "E' stata una gara difficile, su un campo difficile. Ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria: un risultato molto importante per noi. Stiamo giocando ogni tre giorni: sappiamo di dover già recuperare; l'importante è farsi trovare sempre al 100% per soddisfare le richieste dell'allenatore. Sapevamo che questa trasferta fosse complicata, ma dovevamo vincerla, in qualche modo. Ora pensiamo già alla sfida di Bologna, ad affrontarla col massimo dell'intensità. Io sono molto felice del mio rendimento: sto svolgendo un lavoro importante, ma devo continuare così, per aiutare la squadra e tutti i tifosi".